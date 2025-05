LASK gegen Rapid: Das "kleine Finale" um das große Europacup-Ziel

„Wie lange haben wir auf ein gewonnenes Heimderby gewartet? Wie lange haben wir in Favoriten nicht gesiegt? Wie lange war Salzburg in Hütteldorf ungeschlagen? Das alles waren Serien, die wir in den vergangenen eineinhalb Jahren beendet haben“, sagt der Interimstrainer, der zumindest ein Remis als Ausgangsposition für sein letztes Spiel im Amt am Sonntag mitnehmen will.

Die Buchmacher sehen den LASK zu Hause übrigens als leichten Favoriten.