Noch nie in den 51 Saisonen Bundesliga ist Rapid mit drei Niederlagen ins Jahr gestartet. Diese Premiere will Trainer Robert Klauß unbedingt verhindern: „Ich gebe zu, dass die Einordnung der zwei Niederlagen auch mir selbst nicht leicht gefallen ist – eben, weil nicht alles schlecht war. Jetzt müssen wir punkten, damit wir in Ruhe unseren guten langfristigen Weg weiter gehen können.“

Kurzfristig fehlen jedenfalls die gesperrten Hedl, Sangare und Beljo.