Die Rapid-Krise und Klauß: Wie es zum doppelten Absturz gekommen ist

Kaum eine Saison vergeht, in der die vom ewigen Anspruch des Rekordmeisters emotionalisierten Hütteldorfer nicht auf dem harten Boden der Fußball-Realität aufschlagen.

Rapid und die Krisen . Mittlerweile gibt es diese Paarung in einer Endlosschleife .

Aktuell ist es sogar ein doppelter Absturz: Sportlich, weil nach dem 1:2 in Hartberg zum Abschluss des Grunddurchgangs am Sonntag das Verpassen der Meistergruppe droht – obwohl Rapid bislang immer in den Top-6 platziert war.

Und noch vor der schwächsten Vorstellung in dieser Saison präsentierten sich Teile der Fanszene abseits des Rasens von ihrer schlechtesten Seite.