Randale in Hartberg: Zahl der Verletzten und Reaktion von Rapid

Bei Rapid ist nach dem 1:2 in Hartberg am Sonntag und den erneuten Ausschreitungen der organisierten Fans wieder einmal Feuer am Dach. Mittlerweile gibt es auch Zahlen zu den Randalen: Es gibt elf Leichtverletzte und vier Festnahmen.

Nun meldete sich am Montagvormittag der Verein zu Wort, bat dabei um Entschuldigung und verurteilte die Vorfälle.