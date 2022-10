Rapid-Kapitän Hofmann fällt nach Hüft-OP monatelang aus

Fußball-Bundesligist Rapid muss laut Trainer und Sportchef Zoran Barisic monatelang auf Kapitän Maximilian Hofmann verzichten. Der 29-jährige Innenverteidiger, der zuletzt nach Club-Angaben "unter erheblichen Schmerzen" spielte, wird sich Anfang kommender Woche in Tirol einer Hüftoperation unterziehen. Er wird dort vom Spezialisten Markus Reichkendler operiert, der bereits Christopher Dibon (2017) und Philipp Schobesberger (2018) erfolgreich an der Hüfte operiert hat.

Niklas Hedl, der am Dienstag im Cup wegen einer Fingerverletzung passen musste, könnte für das Heimspiel gegen Austria Klagenfurt noch fit werden. Der U21-Teamgoalie konnte am Donnerstag das Torwart-Training bestreiten und eine endgültige Entscheidung über seine Einsatzfähigkeit folgt nach den verbleibenden Einheiten mit der Mannschaft am Freitagnachmittag und dem Aktivierungstraining am Spieltag.

Nicolas Kühn muss am Wochenende gegen Klagenfurt noch pausieren, weil er sich von seiner Sprunggelenksverletzung noch nicht erholt hat. Ebenso fehlt Kevin Wimmer (Knie).