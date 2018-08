Rapid in Bratislava: Der Abenteuer-Ausflug ins Ungewisse

Der laufstarke Veton Berisha könnte in die Startelf rutschen.

Wie wird es Rapid anlegen?

„Slovan ist ähnlich gestrickt wie wir: Um die spielerische Linie bemüht und mit einigen Neuen“, sagt Djuricin. Möglicherweise werden die Grünen etwas defensiver agieren, so wie beim letzten Spiel in der Slowakei: Gegen Trencin gab es 2016 im Play-off zur Europa League ein überraschend klares 4:0 nach vielen Kontern und drei Schaub-Toren. Schwab war der vierte Torschütze und ist heute – so schnell geht’s – der einzige, der wieder in der Startelf stehen wird.

Trencin-Coach Martin Sevelda ist jetzt bei Slovan. „Ein Offensivdenker, aber vielleicht hat er aus dem 0:4 gelernt und setzt mehr auf Absicherung“, rätselt Djuricin.

Spielt die Hitze eine Rolle?

Der 9. August könnte der heißeste Tag des Jahres werden, um 21.05 Uhr werden die Temperaturen aber unter 30 Grad liegen. „Im Sommer ist es halt heiß. Viel trinken und abseits des Fußballs nicht zu viel ins Freie gehen – dann darf das kein Problem sein“, sagt Hofmann-Ersatz Mario Sonnleitner, der vor seinem 300. Pflichtspiel für Rapid steht. Das Rückspiel im Allianz Stadion am 16. August wurde übrigens auf 20.30 Uhr vorverlegt.

Wird’s Ausschreitungen geben?

Das muss nicht sein, ist aber so wahrscheinlich wie seit dem Duell mit PAOK Saloniki 2012 nicht mehr. Beide Spiele werden als Hochrisiko-Partien eingestuft. Beim letzten Duell 2007 im UI-Cup krachte es bei beiden Partien, inklusive Feuerstelle der Slovan-Fans auf der Osttribüne im Hanappi-Stadion.