Rapid im Wettlauf mit dem Virus: Ohne Schlüsselspieler nach Debrecen

Grgic braucht noch

Klartext gibt es vom Trainer zu Neuzugang Lukas Grgic, der Fieberschübe hatte, am liebsten aber trotzdem sofort helfen würde: „Dafür ist es sicher noch zu früh. Lukas ist wieder gesund, beim Training am Dienstag hat er fast alles mit der Mannschaft mitgemacht. Aber weil er auch in Split Probleme hatte, fehlt da noch etwas. Er ist bei weitem noch nicht so weit.“

Grgic wird wohl nicht nur in Debrecen, sondern auch am Sonntag in Linz gegen Blau-Weiß fehlen. Barisic: „Ich denke, dass er in ein bis zwei Wochen soweit sein wird.“