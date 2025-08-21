Europacup in Ungarn: So startet Rapid in das Play-off gegen Györ

Nach dem dramatischen Aufstieg im Elfmeterschießen in Dundee geht es für Rapid schon eine Woche später in Ungarn weiter. Das Hinspiel zum Play-off der Conference League findet in Györ statt, obwohl die Ungarn große Probleme mit einem Rasenpilz haben. Ein Ausweichen nach Budapest wurde diskutiert, doch die Hausherren wollten den Heimvorteil im ETO-Park nicht aufgeben und bekamen von der UEFA grünes Licht.

Bei der Bus-Anreise aus Hütteldorf fehlten der an Lens verkaufte Mamadou Sangare und der schwer verletzte Jean Marcelin, dafür konnte Peter Stöger erstmals Moritz Oswald in den Match-Kader aufnehmen. Für die Startelf setzt der Cheftrainer abermals auf eine dezente Rotation. Grgic und Schaub rutschen neu in die Startelf - nicht aber Seidl. Antiste soll neben oder hinter Kara stürmen, Cvetkovic läuft als Kapitän im Play-off ein.

Kurios ist neben dem schlechten Rasen, dass eine Tribüne gesperrt wurde - weil keine Sanitäranlagen offen sind. Viele Rapidler, die keine der 500 Karten für Auswärtsfans bekommen haben, sind im direkt angeschlossenen Hotel untergebracht. Von dort gibt es gute Sichtweise auf das ungewöhnliche Stadion samt Spielfeld.