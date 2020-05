Rapid gewinnt Test gegen Skenderbeu

Diesntag wird gegen den unterklassigen Klub Ferreiras (auf dessen Anlage man trainiert). Am Donnerstag geht es im Atlantik-Cup weiter mit dem Spiel gegen Silkeborg. Die Dänen erreichten gegen Mattersburg ein schmeichelhaftes 1:1. Die Burgenländer waren besser, gingen durch den 18-jährigen Christian Gartner (71.) in Führung, kassierten aber in der letzten Minute nach einer Unachtsamkeit noch den Ausgleich.



Rapid - Skenderbeu 1:0 (0:0)

Tor: Hofmann (70.)

Rapid: Novota; Trimmel, Sonnleitner, Gerson, Katzer; Heikkinen, Wydra (60. Boskovic); Burgstaller, Hofmann, Sabitzer (60. Grozurek); Alar (60. Boyd).