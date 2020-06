Rapid gewinnt in Mattersburg

Mattersburg verschlief den flotten Start von Rapid komplett. Dabei hatte man das Publikum im Pappelstadion versöhnen wollen. Man hatte am Samstag in Innsbruck 6:3 gewonnen, man wollte den Nimbus der schwächsten Heimelf ablegen. Aber nur langsam kamen die Burgenländer in Schwung. Ein Schuss von Parlov ging knapp daneben, das war die erste Warnung, dass sich Rapid nicht zu sehr in Sicherheit wiegen sollte.

Nach Seitenwechsel konnte Mattersburg den Salzburgern keineHilfe für die vorzeitige Party leisten. Königshofer, der im Burgenland im Herbst debütiert hatte, hielt einen Schuss von Mravac, Bürger köpfelte daneben.

Ihre eigene Party feierten die Rapid-Fans. Erst bedachten sie die Mutter von Ilco Naumoski mit einer schmählichen Berufsbezeichnung. Danach die von Stefan Maierhofer. Der war es ja, der sie am Sonntag um den Titel gebracht hatte. Der aber theoretisch noch immer möglich ist.