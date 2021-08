Rapid-Gegner West Ham ärgert sich über schlechten Rasen

Der Rasen im von Rapids Europa-League-Gegner West Ham genutzten Olympia-Stadion 2012 entspricht nicht dem Standard der Fußball-Premier-League. Diese Kritik brachte West-Ham-Coach David Moyes nach dem Heim-2:2 in der Liga gegen Crystal Palace an. Es war der erste Punktverlust der Gastgeber in dieser Meisterschaft nach davor zwei Siegen. "Unsere Pässe waren nicht von der Qualität wie davor", sagte Moyes." Dafür gibt es mehrere Gründe. Der Rasen ist wirklich schlecht."

Rapid-Spiel am 30. September

Rapid gastiert in der zweiten Runde der Europa-League-Gruppe H am 30. September bei West Ham, "das Rückspiel" in Wien ist für 25. November angesetzt. Ihre nächste Partie haben die Londoner nach der Länderspielpause am 11. September auswärts gegen den Ralph-Hasenhüttl-Club Southampton. Der Rasen des London Stadium erhält nun also - zumindest was West-Ham-Spiele betrifft - etwas Schonung.