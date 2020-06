Rapid droht eine Geisterstunde

Am Sonntag ging es in Hütteldorf rund, obwohl im Hanappi-Stadion gar nicht gespielt wurde. Bereits mittags wurde eine Krisensitzung einberufen, die bis in den Nachmittag andauerte. Präsident Edlinger versammelte die wichtigsten Mitarbeiter – Vereinsjurist Rosenauer, Fan-Kontakmann Marek, Manager Kuhn, Kommunikationschef Klinglmüller und Sportmanager Ebner – um sich, um das Schlimmste abzuwenden. Der Grund: In der Nacht war überraschend schnell das Schreiben der UEFA zu den Ausschreitungen beim 1:2 gegen PAOK in Saloniki eingetroffen.

Der Inhalt hatte es – neben der erwarteten Bestätigung eines Verfahrens gegen beide Klubs – in sich. "Für Rapid stehen teilweise existenzbedrohende Konsequenzen im Raum", gab der Verein bekannt. Konkret drohen nach dem Bericht des UEFA-Delegierten McDowell eine Geldstrafe von 75.000 Euro, ein oder mehrere Geisterspiele (in der Gruppenphase oder beim nächsten Antreten) und bei künftigen Verfehlungen sogar der Ausschluss des Vereins aus allen Europacup-Bewerben. Bereits am Nachmittag soll das Urteil fallen, davor wird noch der bis mittags abzugebende Bericht von Rapid bewertet.