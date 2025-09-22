Fußball

Fehlstart von Rapid in Derby-Woche: Ein Verletzter, drei Fragezeichen

Trainer Stöger (r.) muss noch länger auf Dahl verzichten.
Rapid-Trainer Peter Stöger kann erst spät über die Derby-Aufstellung entscheiden. Um ein angeschlagenes Trio wird gezittert. Dahl ist erneut out.
Von Alexander Huber
22.09.25, 18:30
Kommentare

Die Tage seit dem mühsamen 2:1-Cupsieg in Oberwart sind für Rapid höchst unglücklich verlaufen. Zuerst verletzte sich Nosa Dahl beim Comeback-Versuch im Training. Dann war für Bendeguz Bolla bei abschließenden Übungen für die Partie beim GAK Schluss.

In Graz mussten dann Serge-Philippe Raux-Yao und Furkan Demir vorzeitig w. o. geben.

Harte Kritik an Schiedsrichtern: "Selbstbeweihräucherung vom Feinsten"

Und zu schlechter Letzt gab es einen höchst umstrittenen VAR-Elfmeter, den das Schlusslicht in Minute 94 zum 1:1 gegen den Tabellenführer nutzen konnte.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA / 7. RUNDE: GAK - SK RAPID

Ein Grund für Aufregung in der Derby-Woche, in die der violette Erzrivale nach drei Siegen in Folge mit neuem Selbstvertrauen starten kann? Nicht für Peter Stöger, der als Trainer schon wesentlich Dramatischeres erlebt hat und bis zum Sonntag noch auf den einen oder anderen Rückkehrer hoffen kann.

Die Verletzten im KURIER-Überblick:

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA / 7. RUNDE: GAK - SK RAPID

Serge-Philippe Raux-Yao

Warum Präsident Wrabetz Rapid bis Ende 2029 vorstehen wird

Der Abwehrchef agierte ungewohnt fahrig und kassierte dann auch noch einen Treffer am Kopf. „Nach einem Schlag war ihm schwindlig, zusätzlich hat er ein Hörnchen am Kopf. Es wäre unverantwortlich gewesen, nicht zu wechseln“, erklärt Stöger. Sollte eine Gehirnerschütterung in den Untersuchungen ausgeschlossen werden, darf Raux-Yao bald wieder trainieren.

Umstrittener Elfmeter: Rapid lässt beim GAK zwei Punkte liegen

Furkan Demir

Nach einem Schlag auf die Hüfte machte beim Eigenbauspieler ein Muskel zu. Aktuell ist beim 20-jährigen Außenverteidiger keine gröbere Verletzung zu erkennen.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA / 7. RUNDE: GAK - SK RAPID

Bendeguz Bolla

Ein geblockter Schuss verdrehte dem Ungarn im Training den Knöchel. Aktuell schmerzt noch das Sprunggelenk. Ein MRT wird Aufschluss geben, ob der Teamspieler ohne Verletzung davon kam.

Für das Derby wäre wichtig, dass entweder Bolla oder Demir rechts hinten verteidigen können, weil Oswald und Vincze nicht mehr da sind.

FUSSBALL/CONFERENCE LEAGUE/QUALIFIKATION/PLAY-OFF/RÜCKSPIEL: SK RAPID - GYÖRI ETO FC

Nosa Dahl

Der Norweger kurierte sich von seinen Muskelbeschwerden in der Länderspielpause aus und wollte im Derby wieder an der linken Flanke sprinten. Daraus wird nichts – neuerliche Schmerzen bei der Rückkehr ins Training sind ein schlechtes Zeichen.

Stöger befürchtet eine längere Pause des 21-Jährigen. Weitere Untersuchungen laufen.

(kurier.at, AHu)  | 

Kommentare