Bundesliga live: So steht es bei GAK vs. Rapid

Rapid hat wenige Tage nach dem 2:1-Cuperfolg in Oberwart beim GAK den sechsten Pflichtspielsieg in Serie im Visier. Das gelang Grün-Weiß zuletzt im Herbst 2017. „Wir wollen das mitziehen, solange es geht. Jede positive Serie ist ein Zeichen, dass es gut klappt. Aber wir werden es nicht überbewerten“, sagte Rapid-Trainer Peter Stöger , der in der Steiermark weiter auf den verletzten Petter Nosa Dahl verzichten muss.

Auch dass das Duell unter dem Motto „Tabellenführer gegen Schlusslicht“ steht, hat für den Rapid-Coach wenig Bedeutung. „Es gibt zu jeder Partie eine schöne Geschichte.“ Im Vergleich zum Zweitrundenduell im Burgenland erwartet sich Stöger eine Leistungssteigerung seiner Elf. „Wir wissen, dass wir es besser können“, betonte der 59-Jährige. „Unsere Benchmark ist höher.“

Zum GAK hat Stöger eine besondere Verbindung, in der Saison 2010/11 trainierte er die Grazer in der Regionalliga. „Es war wirklich eine schöne Zeit“, blickte der Wiener zurück. Den schwachen Saisonstart der „Rotjacken“ - die Truppe von Ferdinand Feldhofer hält nach sechs Spielen bei drei Punkten - will Stöger nicht überbewerten. „Sie haben momentan eine Phase, die in der Bundesliga normal sein kann. In Runde 9 bis 14 fällt es vielleicht nicht so auf.“