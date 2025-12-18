Conference League live: So startet Rapid ins letzte Spiel bei Mostar

Um den Verbleib in der Conference League geht es für den SK Rapid schon lange nicht mehr, vielmehr wollen die Hütteldorfer im Auswärtsspiel gegen Zrinjski Mostar für einen "halbwegs versöhnlichen" Jahresabschluss in einer verkorksten Saison sorgen.

Immerhin sind auch 500 Fans nach Bosnien mitgereist.

Als punkteloses Schlusslicht gastieren die Hütteldorfer in Bosnien (21 Uhr/live Canal+). Interimstrainer Stefan Kulovits hofft in seinem fünften und auch schon wieder letzten Spiel als Chef auf das erste Erfolgserlebnis.