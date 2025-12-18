Fußball

Conference League live: So startet Rapid ins letzte Spiel bei Mostar

Rapid Interimscoach Stefan Kulovits
Schaffen die Hütteldorfer ab 21 Uhr den ersten Punkt in der Ligaphase? Rapid hofft in Mostar auf einen "halbwegs vernünftigen" Jahresabschluss.
18.12.25, 19:54

Um den Verbleib in der Conference League geht es für den SK Rapid schon lange nicht mehr, vielmehr wollen die Hütteldorfer im Auswärtsspiel gegen Zrinjski Mostar für einen "halbwegs versöhnlichen" Jahresabschluss in einer verkorksten Saison sorgen. 

Immerhin sind auch 500 Fans nach Bosnien mitgereist.

Als punkteloses Schlusslicht gastieren die Hütteldorfer in Bosnien (21 Uhr/live Canal+). Interimstrainer Stefan Kulovits hofft in seinem fünften und auch schon wieder letzten Spiel als Chef auf das erste Erfolgserlebnis.

Reise-Chaos bei Rapid: Warum die Entscheider in Mostar dabei sind

Der Interimstrainer muss beim neunfachen bosnischen Meister auf den gelb-gesperrten Kapitän Matthias Seidl verzichten - Gulliksen ist der Ersatz. Außenverteidiger Bendeguz Bolla fällt erkrankt aus - deswegen verteidigt Schöller wieder außen. Gröller beginnt in der Innenverteidigung statt Cvetkovic.

Bei Zrinjski gibt es zwei Profis mit Österreich-Vergangenheit im Kader. Der in Oberösterreich aufgewachsene Stefano Surdanovic wechselte im Sommer 20242023 von Austria Lustenau nach Mostar, der Ex-Rieder Leo Mikic kam im vergangenen Sommer ebenfalls von Lustenau.

Mostar wäre mit einem Sieg fix im Play-off der besten 24 - Rapid wäre dann die erste Mannschaft des Bewerbs, die mit null Punkten abschließt.

