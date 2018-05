Rapid beim LASK: Ein Duell um zwei Serien und Platz drei

Die Linzer sind mit der Europacup-Qualifikation jedenfalls schon glücklich. „Alles, was noch draufkommt, ist der Schlag auf dem Kaffee. Der Kaffee schmeckt so aber schon gut“, erklärt Glasner. Neben all den Serien geht es aber auch um einen Rekord: Mit einem Sieg hätte der LASK als bester Aufsteiger der Liga-Geschichte Altach (2014/’15) überholt.

Welche Serie hält?

Glasners Rapid-Bilanz

Rapid – Ried (Juli ’14)1:0

Ried – Rapid (Oktober ’14) 1:2

Rapid – Ried (Februar ’15) 3:0

Ried – Rapid (April ’15) 0:1

Rapid – LASK (April ’17) 2:1

Rapid – LASK (August ’17) 1:0

LASK – Rapid (November ’17) 1:2

Rapid – LASK (Februar ’18) 2:0

8 Spiele, 8 Niederlagen, 3:14 Tore.

LASK ab Runde 26

WAC – LASK 0:3

LASK – Mattersburg 3:1

Admira – LASK 0:1

LASK – Salzburg 1:0

St. Pölten – LASK 1:3

LASK – Austria 1:0

Altach – LASK 0:2

7 Spiele, 7 Siege, 14:2 Tore.

So einen Lauf hatten die Linzer bisher lediglich im Frühjahr 1984.