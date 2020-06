Rapid baut auf den Jugendstil

Die jugendlichen Züge im Gesicht des 17-jährigen Louis Schaub fallen auf. Genauso wie der noch etwas schmächtige Körper des 19-jährigen Kristijan Dobras. Der 20-jährige Neuzugang Gerson spielt im Rapid-Training hingegen nicht nur wie ein abgebrühter Abwehr-Profi, er hat auch eine dementsprechend athletische Figur.

"Es ist schon ein anderes Arbeiten als im ersten Jahr bei Rapid", sagt Peter Schöttel und meint das durchaus positiv. Der Cheftrainer bekannte sich zur Talenteförderung und setzte auch eine massive Kaderverjüngung durch. Sehr zur Freude von Amateure-Trainer Zoran Barisic, der beim Training im Prater zuschaut und bei Fitness-Coach Dritan Baholli die neuesten Eindrücke über die von Barisic aufgebauten Talente abfragt. "Wenn ich mir das so anschaue, war die vergangene eine erfolgreiche Saison", sagt Barisic und denkt dabei nur in zweiter Linie an den Vizemeister-Titel in der Ostliga.

Wichtiger ist die positive Entwicklung der früheren Amateure Dau (Tor), Behrendt (Innenverteidigung), Dobras (Mittelfeld) und Schaub (Flügelstürmer). Grozurek und Wydra wurden ja bereits im Winter zu den Profis "exportiert".