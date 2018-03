Rapid auf Stürmersuche: Abfuhr bei Wunschkandidat Prevljak

Glück im Unglück hatte Tamas Szanto, der am Knorpel operiert werden musste. „Es war ’nur’ eine Glättung nötig. Beim Knorpel muss man vorsichtig sein, aber momentan ist ein Comeback zum Saisonstart realistisch“, sagt Trainer Goran Djuricin über den Ungarn, der sich nach acht Jahren bei Rapid in den kommenden Monaten einbürgern lassen will.