Rapid angelt nach Wr. Neustadts Madl

Nehme ich den Spatz in der Hand, oder ziele ich auf die Taube am Dach? Der Spatz ist für Rapid die Europacup-Qualifikation, die mit einem Punktegewinn heute in Ried schon beinahe fixiert wäre. Die Taube ist der weiterhin mögliche Titelgewinn. Dafür müsste eine Erfolgsserie wie 2008 gestartet werden.



Bisher konnten die Hütteldorfer aber nie mehr als zwei Spiele in Folge gewinnen. Und in Ried gab es in den letzten acht Versuchen nur einen Sieg. "Wir legen es schon so an, dass wir gewinnen wollen", sagt Peter Schöttel, der auf die Schiene für die geprellte Hand von Prager vertraut. Der Cheftrainer meint aber auch pragmatisch: "Ich schaue in der Tabelle immer nach oben und nach unten."



Ganz genau schaut Schöttel auch auf die Aspekte des Rapid-Spiels, die in dieser Saison schlecht funktionieren. So wie das Herausspielen aus der Abwehr.