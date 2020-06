Rangnick bei Salzburg ante portas

In Salzburg dürfte schon bald wieder ein großer Name der Fußballwelt auf die Gehaltsliste kommen. Gestern wurde von mehreren Quellen bestätigt, was der KURIER schon in der Freitag-Ausgabe berichtet hatte – zwar nicht vom Verein direkt, sondern aus Red- Bull-Kreisen und vom Umfeld von Ralf Rangnick.

Am Mittwoch war der Deutsche in der Konzernzentrale in Fuschl, um über eine gemeinsame Zukunft zu verhandeln. Unklar ist noch, welcher Job Rangnick angeboten worden ist. Vakante gibt es in der Red-Bull-Fußballwelt ja einige.

Da wäre einmal der Trainerposten in Salzburg. Dafür wäre Rangnick, der fast 30 Jahre in diesem Job arbeitet, natürlich ein hoch qualifizierter Kandidat. Zuletzt hatte der nächste Woche 54-Jährige erfolgreich Schalke 04 betreut, war allerdings im September 2011 aufgrund eines Burn-out-Syndroms zurückgetreten.

Aber es ist durchaus möglich, dass Dietrich Mateschitz in Salzburg anderes vorhat. Schon vor sechs Jahren wollte der Red-Bull-Boss Giovanni Trapattoni als Trainer-Manager nach englischem Vorbild verpflichten. Doch der Italiener war lieber nur Trainer.