Randalierer im Fokus

Stögers Hamburger Kollegen Joe Zinnbauer erging es – allerdings aus sportlichen Gründen – ganz ähnlich. "8:0 sagt alles. Wir müssen uns schämen", sagte der Coach nach der höchsten Niederlage in der Erstliga-Historie des HSV. "Auch wenn Bayern München nicht unser Gradmesser ist, dürfen solche Sachen nicht passieren", erklärte Beiersdorfer.

Für David Alaba wurde sein 100. Bundesligaspiel für die Bayern zum Feiertag. Dem Rekordmeister, mit einem Arjen Robben in Weltklasseform, gelang die perfekte Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Schachtar Donezk in Lwiw am Dienstag.

Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf feierte am Sonntag Freiburg bei Hertha BSC. Die Berliner rutschten mit der Heimniederlage auf die Abstiegsränge.