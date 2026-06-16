Gefängnis: Hartes Urteil für Sevilla-Stürmer

Der 28 Jahre alte Stürmer, der in der vergangenen Saison vom FC Sevilla an FC Elche verliehen gewesen ist, hatte in der Vergangenheit bereits Negativschlagzeilen geschrieben. Im September 2024 verbrachte er zwei Nächte hinter Gittern, nachdem ihm eine 23-Jährige angezeigt hatte.

Rafa Mir ist wegen des Vorwurfs der sexuellen Aggression gegen eine junge Frau zu achteinhalb Jahren Gefängnis und Schadenersatz in Höhe von 64.000 Euro verurteilt worden.

Weiterer Fußballer zu Gefängnis-Strafe verurteilt

Im neuen Urteil beteuert Mir seine Unschuld. Die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich erfolgt, betonten er und sein Anwalt. Ob er Rechtsmittel gegen das noch nicht rechtskräftige Urteil einlegen würde, war zunächst unbekannt. Der in demselben Strafverfahren angeklagte vereinslose Fußballer Pablo Jara wurde ebenfalls wegen sexueller Aggression gegen eine zweite Frau zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Die 23-Jährige hatte bei der Anzeige angegeben und im Prozess wiederholt, sie sei am 1. September 2024 in der Villa Mirs in Valencia von dem Sportler vergewaltigt worden. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass die 23-Jährige angab, sie habe sich unter Tränen gegen Mir gewehrt. Jara wurde vorgeworfen, eine Freundin der 23-Jährigen bedrängt und schließlich halb nackt aus der Villa geworfen zu haben.