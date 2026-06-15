AC Milan soll sich mit Ruben Amorim geeinigt haben

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick? Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner? Die AC Milan wirbelte in Fußball-Österreich bei ihrem Versuch, die sportliche Führung des Traditionsvereins aus Italien neu aufzustellen, viel Staub auf.

Laut dem italienischen Transfer-Insider Fabrizio Romano soll nun die Entscheidung gefallen sein. Romano vermeldete am Montag auf Social Media, dass sich Milan mit dem 41-jährigen Portugiesen Ruben Amorim geeinigt haben soll.