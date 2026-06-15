AC Milan soll sich mit Ruben Amorim geeinigt haben
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick? Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner? Die AC Milan wirbelte in Fußball-Österreich bei ihrem Versuch, die sportliche Führung des Traditionsvereins aus Italien neu aufzustellen, viel Staub auf.
Laut dem italienischen Transfer-Insider Fabrizio Romano soll nun die Entscheidung gefallen sein. Romano vermeldete am Montag auf Social Media, dass sich Milan mit dem 41-jährigen Portugiesen Ruben Amorim geeinigt haben soll.
Demnach soll ein Vertrag bis mindestens Sommer 2028 unterschrieben werden, mit Option auf ein weiteres Jahr.
Amorim war bei Manchester United im Jänner verabschiedet worden, nachdem auch er es nicht schaffte, das Team zurück in die Erfolgsspur zu bringen.
Ralf Rangnick hatte am Samstag endgültig seine Entscheidung getroffen und bleibt trotz großem Interesse aus Mailand zwei weitere Jahre Teamchef in Österreich.
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