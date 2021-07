Quotenhit: Sorianos verschießt Elfer

Im 2003 eröffneten Salzburger Stadion gibt es erst seit zwei Jahren einen Naturrasen. Experten hatten die Red-Bull-Verantwortlichen immer davor gewarnt, den Kunstrasen auszutauschen – zu schlecht seit der Lichteinfall, zu tief würde der Rasen liegen, zu hoch sei der Grundwasserspiegel. Doch der damalige Red-Bull-Sportchef Dietmar Beiersdorfer ließ sich von seinem Plan nicht abbringen. Begründung: Nur wenn der Kunstrasen ausgetauscht wird, können in der Red Bull Arena Länderspiele stattfinden. Nun sind 26 Monate seit dem Umstieg von Kunst- auf Naturrasen vergangen. In Salzburg hat erst ein Länderspiel stattgefunden – am 7. September 2009 gegen Kasachstan.

Salzburg hat dafür einiges von der einstigen Heimdominanz eingebüßt. In der Meistersaison 2008/’09 hat man in 18 Heimspielen noch 55 Tore erzielt und 48 Punkte geholt. Seitdem geht der Trend nach unten. In der letzten Meistersaison hat man in den 18 Heimspielen nur mehr 32 Tore erzielt und 39 Punkte gemacht.