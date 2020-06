Quartett mit Bundesliga-Patina bei EM

Der Ex-Rapidler ist auf dem besten Weg, in der englischen Premier League Karriere zu machen. Im April wurde Jelavic nach sechs Toren in drei Spielen zum "Player of the Month" der besten Liga Europas gewählt – als erster Kroate. Bei der EM ist der 26-Jährige ein Hoffnungsträger seiner Heimat. "Ich bin mir bewusst, dass man viel von mir erwartet, weil ich in England einen großen Schritt nach vorne gemacht habe", sagt Jelavic. Im Team ist seine Torquote mit zwei Treffern in 19 Spielen allerdings nicht so beeindruckend wie bei seinen Klubs – für Rapid, die Glasgow Rangers und Everton erzielte der Stürmer in 166 Partien 80 Treffer.