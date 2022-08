Europacup live: So steht es bei Neftci Baku gegen Rapid Wien

Rapid startet am Donnerstagabend (19 Uhr) in seine dritte englische Woche mit einem Gastspiel in Aserbaidschan. Im Hinspiel zur dritten Qualifikationsrunde der Conference League will sich die Mannschaft von Trainer Ferdinand Feldhofer gegen Neftci Baku eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später in Hütteldorf (11. August/20.30 Uhr) verschaffen. Gelingt der Aufstieg, wartet im Play-off der Sieger des Duells Konyaspor gegen Vaduz.