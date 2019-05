Pünktlichkeit der Gehälter: So haben LASK-Spieler bewertet

Ein Anliegen sei es LASK-Kapitän Gernot Trauner gewesen, in einer Aussendung zu den von der Fußballer-Gewerkschaft VdF veröffentlichten Umfrageergebnissen zur Pünktlichkeit der Auszahlung Stellung zu nehmen. Der Verteidiger wies daraufhin, dass die Gehälter beim LASK stets pünktlich überwiesen werden. Deshalb könne er das vorliegende Resultat nicht nachvollziehen.

Am Montag meldete sich dann auch die VdF zu Wort und erklärte, dass die Auswertung nach Trauners Reaktion nochmals gründlich geprüft wurde. "Die Umfrage wurde am 1. Februar 2019 im Trainingslager in Spanien durchgeführt und 23 Spieler des LASK nahmen teil. Die Frage wurde einmal mit 5 Punkten gewertet, zweimal mit 7, viermal mit 8, einmal mit 9 und 15 Mal mit 10 Punkten. Das ergibt einen Durchschnittswert von 9,13 Punkten, der im Endergebnis abgerundet wurde, da die Werte immer aus ganzen Zahlen bestehen", heißt es in der VdF-Aussendung.

"Im Allgemeinen ist zu sagen, dass 9 von 10 Punkten ein guter Wert sei. Es ist möglich, dass sich beispielsweise durch die Abrechnung der Entgeltfortzahlung bei dem einen der anderen Spieler Verzögerungen ergeben", lautet die Einschätzung der Gewerkschaft. "Wir sind froh, dass Spieler und Vereine die Ergebnisse hinterfragen. Das zeigt den hohen Stellenwert, den die Tabelle der anderen Art mittlerweile im heimischen Fußball einnimmt", wird VdF-Sprecher Gernot Baumgartner zitiert.