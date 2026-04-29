PSG gegen Bayern: Die Zahlen zum Champions-League-Spektakel
Das Giganten-Halbfinale zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München hat schon nach dem irren Neun-Tore-Spektakel im Hinspiel einen Platz in den Geschichtsbüchern der Champions League sicher. Und das Rückspiel in München kommt nach dem 5:4 für PSG ja erst noch.
Ein Blick auf einige markante Zahlen vom Dienstagabend.
5
Der verwandelte Handelfmeter von Weltfußballer Ousmane Dembélé zum 3:2 für PSG in der Nachspielzeit der ersten Hälfte machte die Partie zum ersten Halbfinale überhaupt mit fünf Toren vor der Pause.
7
Der Doppelpack von PSG-Flügelstürmer Chwitscha Kwarazchelia bedeutet, dass er in dieser Saison mit jetzt sieben Toren mehr als jeder andere Spieler in der K.-o.-Phase erzielt hat.
9
Bayerns Anschlusstore zum 3:5 und 4:5 sorgten dafür, dass es das erste Halbfinalspiel in Europas Königsklasse mit neun Toren wurde. Der bisherige Rekord lag bei sieben - zuletzt vergangene Saison beim 4:3 von Inter gegen Barcelona im Rückspiel.
9
In nur einem anderen Spiel in dieser Saison gab es neun Tore: Beim 7:2 des FC Barcelona gegen Newcastle United im Achtelfinal-Rückspiel.
10
Das Spektakel im Parc des Princes schrammte nur knapp am Torrekord für ein K.-o.-Spiel in der Champions League vorbei. Dieser ist auch weiterhin das 8:2 der Bayern gegen den FC Barcelona beim Finalturnier 2020 in Lissabon im Viertelfinale.
12
Es gab überhaupt in nur vier Champions-League-Partien mehr Tore. Der Rekord ist das 8:4 von Borussia Dortmund gegen Legia Warschau 2016.
13
Harry Kanes Elfmetertor zum 1:0 war der 13. Treffer des Engländers im laufenden Wettbewerb. Kylian Mbappé ist mit 15 bester Torjäger, der Stürmer ist aber mit Real Madrid im Viertelfinale gegen die Münchner ausgeschieden.
13
Es fehlen nur vier Treffer beim Rückspiel in München für den Rekord in einem K.-o.-Duell in der Champions League.
45
Der FC Barcelona hält den Rekord für die meisten Tore in einer Königsklassen-Saison (1999/2000). Paris (43) und die Bayern (42) sind nah dran, die Bestmarke zu überbieten.
100
Es war das 100. Champions League-Spiel von Paris (1. Spieltag bis Finale) - sie sind das erste französische Team, das diese Marke erreicht.
Kommentare