PSG gegen Bayern: Die Zahlen zum Champions-League-Spektakel

Das Giganten-Halbfinale zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München hat schon nach dem irren Neun-Tore-Spektakel im Hinspiel einen Platz in den Geschichtsbüchern der Champions League sicher. Und das Rückspiel in München kommt nach dem 5:4 für PSG ja erst noch. Ein Blick auf einige markante Zahlen vom Dienstagabend.

5 Der verwandelte Handelfmeter von Weltfußballer Ousmane Dembélé zum 3:2 für PSG in der Nachspielzeit der ersten Hälfte machte die Partie zum ersten Halbfinale überhaupt mit fünf Toren vor der Pause.

7 Der Doppelpack von PSG-Flügelstürmer Chwitscha Kwarazchelia bedeutet, dass er in dieser Saison mit jetzt sieben Toren mehr als jeder andere Spieler in der K.-o.-Phase erzielt hat. 9 Bayerns Anschlusstore zum 3:5 und 4:5 sorgten dafür, dass es das erste Halbfinalspiel in Europas Königsklasse mit neun Toren wurde. Der bisherige Rekord lag bei sieben - zuletzt vergangene Saison beim 4:3 von Inter gegen Barcelona im Rückspiel.

9 In nur einem anderen Spiel in dieser Saison gab es neun Tore: Beim 7:2 des FC Barcelona gegen Newcastle United im Achtelfinal-Rückspiel. 10 Das Spektakel im Parc des Princes schrammte nur knapp am Torrekord für ein K.-o.-Spiel in der Champions League vorbei. Dieser ist auch weiterhin das 8:2 der Bayern gegen den FC Barcelona beim Finalturnier 2020 in Lissabon im Viertelfinale. 12 Es gab überhaupt in nur vier Champions-League-Partien mehr Tore. Der Rekord ist das 8:4 von Borussia Dortmund gegen Legia Warschau 2016.