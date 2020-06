Prügel-Vorwürfe gegen Hertha-Profis

Starker Tobak den FIFA-Referee Wolfgang Stark am Freitag vor dem DFB-Sportgericht in Frankfurt, im Rahmen der Verhandlung zum Skandal-Relegations-Spiel zwischen Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf, zu Protokoll gegeben hatte. Der 42-Jährige Schiedsrichter berichtete, dass er von einigen Spielern der Gäste so "massiv angegriffen" worden sei, dass er ein Hämatom am Hinterkopf erlitten habe. Weiters habe er bereits Anzeige gegen ein bisher nicht bekannten Spieler Anzeige erstattet.

"Der Spieler Kobiaschwili hat mit ausgestrecktem Arm, mit der Faust in meine Richtung geschlagen. Ich duckte mich kurz ab und wurde am Hinterkopf getroffen", sagte der Unparteiische. Wenn er sich nicht an einem Geländer hätte festhalten können, wäre er fünf bis sechs Meter die Treppe hinuntergestürzt. Er sei weiter attackiert worden. So habe ihn Christian Lell am Arm gepackt. Beleidigungen wie "Du feige Sau!" und "Du feiges Schwein!" seien gefallen.

Gegen Lewan Kobiaschwili, Christian Lell, Thomas Kraft und Andre Mijatovic hat der DFB-Kontrollausschuss Ermittlungen eingeleitet. Diese standen aber nicht im Mittelpunkt der Sitzung, wie der Vorsitzende Richter Hans E. Lorenz erklärte. Es gehe nur um die Wertung der Partie.