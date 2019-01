Primera Division: Nächste Blamage für Real Madrid

Um 20:20 Uhr schlichen die Real-Stars mit hängenden Köpfen vom Rasen des Bernabeu-Stadions. Begleitet wurden sie von Pfiffen, die von den inzwischen nur zur Hälfte gefüllten Rängen kamen. Die Königlichen kassierten am Sonntagabend die nächste empfindliche Niederlage, die inzwischen sechste in der laufenden Primera-Division-Saison. Gegen den vor diesem Match der 18. Runde Tabellen-15. Real Sociedad setzte es ein 0:2.

Willian Jose schoss die Gäste bereits in der dritten Minute mit einem verwandelten Strafstoß in Führung. Ruben Pardo gelang in der 83. Minute die Entscheidung - wenige Minuten nach dem Real ein Elfmeter nach Foul an Vinicius verwehrt blieb und seine Teamkollegen zwei hochkarätige Chancen nicht nutzen konnten. Ab der 61. Minute spielte Madrid in Unterzahl - nachdem Lucas Vázquez wegen wiederholten Foulspiels vom Platz gestellt worden war.