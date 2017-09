Marcel KOLLER (56 Jahre):

Geboren: 11. November 1960 in Zürich



Erfolge als Spieler (nur Grasshoppers Zürich/1978 - 1996):

* 5 mal Schweizer Meister mit Grasshoppers Zürich

* 7 mal Schweizer Pokalsieger mit Grasshoppers Zürich

* 55 mal Nationalspieler für die Schweiz, Teilnahme an der EM 1996



Trainerstationen:

* 1996 bis 1997 Co-Trainer Grasshoppers Zürich

* 1997/98 bis Dezember 1998 Cheftrainer FC Wil

* Jänner 1999 bis Dezember 2001 FC St. Gallen

* Jänner 2002 bis Oktober 2003 Grasshoppers Zürich

* November 2003 bis Juni 2004 1. FC Köln

* Mai 2005 bis September 2009 VfL Bochum

* November 2011 bis Dezember 2017: Teamchef Österreich



Erfolge als Trainer:

* 2 mal Schweizer Meister: 1999/2000 mit FC St. Gallen, 2002/03 mit

Grasshoppers Zürich

* 2005/06 Aufstieg mit VfL Bochum in die erste deutsche Bundesliga