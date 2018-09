Premiere in Hütteldorf: Zwei Mal volles Haus in einer Woche

Im Juli 2016 wurde das Allianz Stadion eröffnet. Zwei Mal volles Haus in einer Woche hat es seither aber noch nicht gegeben. Aller Voraussicht nach kommt es in der dritten Saison von Rapid im neuen Heim am 16. und 20. September zu dieser Premiere: Bei den Heimspielen gegen die Austria am Sonntag (17 Uhr) und am folgenden Donnerstag in der Europa League gegen Spartak Moskau (18.55 Uhr).

Das 327. Derby gegen die Austrianer war bereits fast ausverkauft. Deswegen wurden gestern noch rund 300 Plätze nahe des Gästesektors und direkt neben der Abgrenzung zum Block West freigeschalten. „Mehr geht nicht. Spätestens am Donnerstag werden wir ausverkauft sein“, rechnet Klubserviceleiter Andy Marek.

Schiedsrichter Weinberger, 33, wird deshalb sein Derby-Debüt vor einer der größten Kulissen seit dem Neubau geben. Die Gäste haben 1400 Karten angefordert, falls alle an Austria-Fans abgesetzt werden, kommen gesamt 26.000 Zuschauer.