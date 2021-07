Nur noch ein kleiner Schritt für Chelsea

An der Stamford Bridge darf der Champagner eingekühlt werden: Mit einem Heimsieg gegen Crystal Palace kann Hausherr Chelsea am Sonntag den ersten Titel in der englischen Premier League seit fünf Jahren feiern. Für Trainer José Mourinho wäre es der dritte mit dem Verein nach 2005 und 2006.

13 Punkte beträgt Chelseas Vorsprung auf den bei einem Spiel weniger haltenden Dritten Arsenal vier Runden vor Saisonende. Der zweitplatzierte Titelverteidiger Manchester City kann den Blues bei ebenfalls 13 Zählern Rückstand nicht mehr gefährlich werden. Der Gewinn der Trophäe ist Chelsea praktisch sicher, für Mourinho ist dies in seiner zweiten Ära beim Klub eine besondere Genugtuung.

Dass die Arsenal-Anhängerschaft die Konkurrenz aus Westlondon zuletzt als "langweilig" verhöhnte, ließ den in seinem Stolz gekränkten Mourinho zum Konter ansetzen: "Ich weiß genau, was wir darstellen. Wir sind so, wie jede Mannschaft gerne wäre", sagte der Portugiese auch nach dem 3:1 gegen Leicester City am Mittwoch.