Premier League: ManU siegt, Remis im London-Derby

Manchester United und City marschieren in der englischen Fußball-Premier-League aktuell im Gleichschritt an der Spitze. Einen Tag nach dem 6:0 Citys in Watford zog der Rekordmeister daheim dank eines 4:0 gegen Everton mit 13 Punkten und 16:2 Toren mit dem Lokalrivalen exakt gleich.

Die Entscheidung fiel recht spät. Nach der frühen Führung durch Antonio Valencia (4.) sorgten Henrich Mchitarjan (83.), Romelu Lukaku (89.) und Anthony Martial (90.+2/Elfer) erst im Finish für den klaren Erfolg.

Lukaku hatte früher für Everton gespielt, der nach 13 Jahren bei ManU gewechselte Wayne Rooney blieb hingegen bei der Rückkehr an die frühere Wirkungsstätte ohne Torerfolg. Er wurde aber bei seiner Auswechslung (82.) im Old Trafford mit Applaus verabschiedet.

Kein Sieger in London

Das Londoner Fußball-Derby zwischen Chelsea und Arsenal hat am Sonntag mit einer Nullnummer geendet. In einer eher unspektakulären Partie gab es nur wenige Aufreger, einer davon war die Rote Karte für David Luiz nach einer Attacke an Sead Kolasinac in der 87. Minute.

Chelsea liegt nun als Dritter drei Punkte hinter der Tabellenspitze, den zwölftplatzierten "Gunners" fehlen sechs Punkte auf Platz eins.