Fußball-Legenden über ManUnited-Krise: "Es wird langsam peinlich"

Historische Krise

Für United war es am Samstag die 13. Niederlage in allen Saison-Wettbewerben bis dato - mehr gab es zu Weihnachten zuletzt 1930, als man am Ende aus der obersten Spielklasse abstieg. In der Premier League hat der aktuelle Liga-Achte in 18 Spielen nur 18 Tore erzielt, nur der Tabellenletzte Sheffield United hat noch weniger zu Buche stehen.