Liverpool-Sieg im Schlager gegen Arsenal - Debüt von Danso

Southampton holte durch das 2:0 in Brighton die ersten Zähler der Saison. Trainer Ralph Hasenhüttl ließ Landsmann Danso in der Innenverteidigung durchspielen. Der 20-Jährige war kurz vor dem Ligastart vorerst für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Augsburg nach England gewechselt. Für Danso war es das erste Ligaspiel in dem Land, in dem er aufgewachsen ist.

"Das war ein wichtiger Sieg für uns", meinte Hasenhüttl, dessen Team mit Niederlagen gegen Burnley (0:3) und Liverpool (1:2) in die Saison gestartet war. "Nach zwei Spielen ohne Punkte hat man nicht viel Selbstvertrauen. Es war eine gute Reaktion meines Teams, aber wir können noch viel besser spielen. Es ist etwas, das wir entwickeln müssen."

Weiter ungeschlagen ist Ex-Meister Leicester City. Die Foxes holten mit einem 2:1 bei Aufsteiger Sheffield United ihren ersten Saisonsieg. Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs spielte als Vertretung für den an der Hüfte verletzten englischen Teamspieler Ben Chilwell als Linksverteidiger durch. Sebastian Prödl und Torhüter Daniel Bachmann standen bei Watfords 1:3 gegen West Ham wie zuletzt nicht im Kader.