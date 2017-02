So schnell kann es gehen: Den Vorjahres-Sensationsmeister Leicester City trennt nach der 24. Runde in der Premier League ein einziger Punkt von einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft um den ehemaligen ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs, der durchspielte und Gelb sah, unterlag am Sonntag vor eigenem Publikum Manchester United 0:3 und ist somit nur auf dem 16. Tabellenplatz wiederzufinden.

Die Tore für die Gäste aus Manchester erzielten Henrich Mkhitaryan (42.), Zlatan Ibrahimovic (44.) und Juan Mata (49.). Die Truppe von Trainer Jose Mourinho hielt damit Anschluss an die Europacup-Plätze.

Jesus rettete Pep

Bereits zuvor hatte Manchester City einen späten 2:1-Sieg gegen Abstiegskandidat Swansea City gefeiert. Damit nutzte das Team von Pep Guardiola die Ausrutscher der Konkurrenz und verbesserte sich im Rennen um die Champions-League-Qualifikation auf Platz drei der Tabelle.

Den Siegtreffer erzielte Neuzugang Gabriel Jesus (90.+2) erst in der Nachspielzeit, nachdem er in der ersten Hälfte der Partie schon nach elf Minuten zur Führung getroffen hatte. Zwischenzeitlich hatte der Isländer Gylfi Sigurdsson (81.) für Swansea ausgeglichen.

ManCity verwies durch den Heimerfolg den FC Arsenal und den FC Liverpool auf die Plätze vier und fünf, hat aber selbst weiter zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea.

Premier League