Premier League: Chelsea patzt bei Aufsteiger Leeds

Chelsea hat in der Premier League den Sprung auf den dritten Tabellenplatz verpasst. Die Londoner mussten am Samstag in der englischen Meisterschaft mit einem 0:0 bei Aufsteiger Leeds United vorliebnehmen, konnten dadurch aber immerhin erneut einen Teilerfolg verbuchen und sind seit nun 13 Pflichtspielen ungeschlagen.

Das gilt auch für Blues-Trainer Thomas Tuchel nach 12 Partien. Chelsea ist weiterhin Vierter.