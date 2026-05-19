Weil ManCity patzt: Arsenal nach 22 Jahren wieder Meister

Der FC Arsenal ist nach 22 Jahren wieder englischer Fußballmeister . Die Londoner profitierten davon, dass Verfolger Manchester City beim AFC Bournemouth nicht über ein 1:1 (0:1)-Unentschieden hinauskam. Eli Junior Kroupi brachte Bournemouth in der 39. Minute früh in Führung. Der Ausgleich von Citys Stürmerstar Erling Haaland (90.+5) kam zu spät.

Bei vier Punkten Rückstand in der Tabelle kann Man City den Spitzenreiter am letzten Spieltag nicht mehr überholen. Die Londoner, die zuletzt 2004 unter Trainer Arsène Wenger Meister wurden, hatten am Montagabend dank eines Treffers von Havertz ihr Heimspiel gegen den FC Burnley mit 1:0 gewonnen. Es ist der 14. Meister-Titel für den FC Arsenal.

Damit verpasst Startrainer Pep Guardiola in seiner offenbar letzten Spielzeit die Chance auf einen dritten Titel, nachdem City bereits den Ligapokal und den FA Cup gewonnen hat. Laut Medienberichten soll der Spanier seine Spieler bereits informiert haben, dass er am Saisonende nach zehn Jahren als Manchester-Coach zurücktreten wird.

Arsenal stand seit dem 7. Spieltag fast durchgehend an der Tabellenspitze. Zwischenzeitlich hatten die Londoner einen komfortablen Vorsprung, ehe City im dramatischen Saisonendspurt aufholte. Arsenal spielt auch noch im Champions-League-Finale gegen PSG.