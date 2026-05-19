Drama im Play-off: Ried jubelt in letzter Sekunde und fordert Rapid

Lange Zeit passierte nicht wahnsinnig viel, im Play-off-Halbfinale zwischen Ried und dem WAC. Dafür ging es am Ende richtig rund. Drei Tore in den letzten 13 Minuten entschädigten die Zuschauer. Das Happy End war auf Seiten der Hausherren.

Als Mutandwa die Rieder in der 80. Minute in Führung brachte, schien die Partie ihren Sieger gefunden zu haben. Doch die Gäste aus Kärnten steckten noch nicht auf, wollten noch nicht in den Urlaub. Und tatsächlich gelang Sulzner noch der Ausgleich (87.). Als alles schon mit einer Verlängerung rechnete, schlug Mutandwa ein zweites Mal zu. Nach einem herrlichen Pass startete er genau richtig, lupfte den Ball über Keeper Polster ins Tor und drehte jubelnd ab (93.). Das war’s, von diesem Rückschlag sollte sich der WAC nicht mehr erholen.