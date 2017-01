Es war letztlich nur ein Remis. Und trotzdem war der FC Chelsea der Sieger des Hits beim FC Liverpool. Die Londoner konnten mit dem 1:1 nicht nur die zehn Punkte Vorsprung auf den Gegner halten, sondern profitierten auch von Punkteverlusten der Verfolger Arsenal (1:2 gegen Watford) und Tottenham (0:0 in Sunderland).

Es wäre für Chelsea aber auch noch mehr möglich gewesen: Diego Costa scheiterte mit einem Elfmeter an Liverpool-Keeper Simon Mignolet (77.), der sich beim 0:1 von einem Freistoß von David Luiz überraschen hatte lassen (25.).

Liverpools Ausgleichstor erzielte Georgino Wijnaldum per Kopf (58.). Der Niederländer hat eine kuriose Torstatistik in der Premier League: Es war im 29. Heimspiel sein 14. Tor, in 31 Auswärtsspielen hat Wijnaldum hingegen noch nie getroffen.

Sensation

Es war ein ziemlich erfolgreicher Tag für Watford: Zunächst konnte Odion Ighalo um 23,5 Millionen Euro an den chinesischen Klub Changchun Yatai verkauft werden. Der 27-jährige nigerianische Stürmer hatte in den vergangenen 36 Premier-League-Partien nur drei Treffer erzielt. Für keinen anderen Spieler wurde am letzten Transfertag in den großen Ligen mehr bezahlt.

Dann gab es am Abend im benachbarten London einen sensationellen 2:1-Erfolg bei Arsenal. Sebastian Prödl stand bei Watford in der Startelf. Und der Steirer durfte sich mit seinen Kollegen über einen Traumstart freuen. Younes Kaboul (10.) und Troy Deeney (13.) sorgten schon in der ersten Viertelstunde für die Entscheidung. Das Anschlusstor von Alex Iwobi (58.) war letztlich nur Ergebniskorrektur. Während Watford wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen konnte, hat Arsenal im Titelkampf weiter an Boden verloren.

Freier Fall

Immer prekärer wird die Situation für Titelverteidiger Leicester. Bei Burnley setzte es für Christian Fuchs und Kollegen die zwölfte Liga-Niederlage. Sam Vokes entschied kurz vor Schluss die Partie. Leicester liegt nur mehr zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsrang.

