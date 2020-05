Polens wechselhafter EURO-Kurs

Offensichtlich wurden die Probleme mit den Hooligans beim Cupfinale im Mai, als Randalierer das Stadion verwüsteten. Premierminister Donald Tusk war sich danach gar nicht mehr so sicher, ob man die EM überhaupt ausrichten solle. Die Schrecksekunde dauerte aber nicht lang, das Vorgehen gegen die Hooligans wurde dafür umso härter. Nur Tage nach dem Eklat stürmten Antiterroreinheiten die Wohnungen der identifizierten Rädelsführer, 26 Personen wurden festgenommen.



Und demnächst soll ein Gesetz in Kraft treten, dass Randalierer noch im Stadion verurteilt werden können, dafür sollen Richter per Videokonferenz zugeschaltet werden. Zudem sollen Fußfesseln eingesetzt werden dürfen, um Stadionverbote kontrollieren zu können.



Aber nicht nur die Fanszene ist in Polen noch eine Baustelle, dieser Begriff trifft auch noch auf zwei der vier Stadien zu. Das Spiel gegen die Deutschen hätte eigentlich in Warschau stattfinden sollen. Doch das dortige Stadion ist noch immer nicht fertig. Kürzlich wurde die Fertigstellung der Fassade mit einem Feuerwerk gefeiert. Doch innen drin gab es noch "Konstruktionsprobleme", wie es offiziell heißt. Das große Eröffnungsfest soll im November gefeiert werden. Auch das Stadion in Breslau ist noch nicht fertig, das in Posen hingegen schon.