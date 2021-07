Gewerkschaft warnt vor Wechsel in den Süden

Die internationale Fußballer-Gewerkschaft ( FIFPro) hat Spieler vor einem Wechsel nach Griechenland, Zypern oder Türkei gewarnt. In diesen Ländern sei die Gefahr groß, dass die Kicker entweder monatelang auf ihre Gehälter warten müssen oder überhaupt leer ausgehen, warnte FIFPro am Mittwoch in einer Aussendung. Ausnahmen seien lediglich die regelmäßig im Europacup engagierten Spitzenklubs dieser drei Länder.

Im griechischen Oberhaus ist mit Andreas Lasnik ( Panionios Athen) ein Österreicher engagiert, fünf ÖFB-Legionäre ( Veli Kavlak, Tanju Kayhan/beide Besiktas, Marc Janko/ Trabzonspor, Yasin Pehlivan/Bursaspor, Ekrem Dag/ Gaziantepspor) stehen in der türkischen Süper Lig unter Vertrag. Die zypriotische Division A kommt ohne österreichischen Beitrag aus.