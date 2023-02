Pleite in Monaco: PSG verpatzt Generalprobe für CL-Hit gegen Bayern

Die Monegassen Alexander Golowin (4.) und Wissam Ben Yedder (18./45.+2) besiegelten mit ihren Toren die bereits vierte Niederlage für PSG in diesem Jahr. Erst am Mittwoch hatte man sich gegen Marseille aus dem Cup verabschiedet. Monaco reduzierte den Rückstand auf den Tabellenführer aus Paris auf sieben Punkte. Kevin Dansos RC Lens würde am Sonntag mit einem Auswärtssieg gegen Olympique Lyon bis auf fünf Punkte an Paris herankommen.