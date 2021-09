Platzsturm in Frankreich: Fans lieferten sich blutige Schlägerei

In Frankreich haben beim Erstliga-Spiel zwischen RC Lens und Meister OSC Lille am Samstagabend Fans beider Klubs das Spielfeld gestürmt und sich Handgemenge geliefert. Mehrere blutüberströmte Verletzte mussten per Krankenwagen aus dem Stadion von Lens abtransportiert werden, berichtete der Sender France bleu unter Berufung auf seinen Reporter im Stadion. Die Präfektur habe von Leichtverletzten gesprochen. Die Bereitschaftspolizei drängte die Krawallmacher zurück.