Peter Stöger verpasst mit Ferencvaros die Champions League

Nichts wurde es schließlich mit Peter Stöger und der Champions League. Der Trainer aus Wien verlor mit Ferencvaros Budapest im Play-off-Rückspiel vor eigenem Publikum gegen den Schweizer Meister Young Boys wie schon vor einer Woche im Hinspiel mit 2:3.

Nach der fulminanten ersten Partie in der Schweiz ging es auch in der ungarischen Hauptstadt torreich zur Sache. Die Gäste aus der Schweiz gingen zunächst in Führung und erhöhten den Gesamtstand auf 4:2. Die Entscheidung? Mitnichten. Denn Ferencvaros konnte durch einen Doppelschlag die Partie auf 2:1 drehen und damit den Gesamtspielstand auf 4:4. Wingo (18.) und Mmaee per Kopf nach einem Eckball (27.) erzielten die Tore.

Nach der Pause gab es für den ungarischen Meister aber nichts mehr zu holen. Beim Treffer zum 2:2 durch Fassnacht stellte sich die Abwehr von Peter Stögers Team äußerst naiv an. Kurz darauf gab es auch noch Gelb-Rot für Laidouni von Ferencvaros und darauf noch einen Elfmeter für die Gäste. Siebatcheu lief an und hatte die Entscheidung am Fuß, doch Goalie Dibusz konnte halten, das Duell blieb spannend.