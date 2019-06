Perfekter EM-Test: Österreichs U 21 schlägt Favorit Frankreich

Der letzte Test für die U-21-EM in Italien und das Auftaktspiel gegen Serbien am Montag endete mit einer Sensation. Turnierfavorit Frankreich wurde in Hartberg mit 3:1 (1:0) besiegt. Zur besseren Einordnung: Frankreichs EM-Kader ist laut transfermarkt.at 363 Millionen Euro wert. Auch wenn diese Zahlen nur Annäherungen sind, sagen die 68 Millionen von Trainer Werner Gregoritschs Kader oder die 291 Millionen von Kroatien (allerdings vom vizeweltmeisterlichen A-Team) einiges aus.

Starker Spielmacher Wolf

Österreich startete stark. In der 6. Minute hatte Grbic die erste Chance. Tormann Bernardoni hielt – und war beim 1:0 wieder im Fokus. Spielmacher Hannes Wolf hatte dem Goalie von Nimes den Ball gestibitzt, spielte noch die halbe Verteidigung aus und traf ins Eck (21.). Nach einem Horvath-Freistoß war sogar das 2:0 nahe, Honsak köpfelte drüber.

Die im 4-2-3-1 sehr kompakt verteidigenden Österreicher benötigten nur einmal Glück: Schlager wehrte mit der Ferse einen Schuss von Ikone an die Stange ab (42.). Gleichstand herrschte bei den reklamierten Handelfmetern. Zuerst schauten die Österreicher vergeblich Richtung Schiedsrichter (5.), dann rettete Danso mit Fuß und Hand (26.).