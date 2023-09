Peinlich: Starstürmer blamiert sich vom Elfmeterpunkt

In der 36. Minute kommt es beim Stand von 0:0 zum wohl peinlichsten Moment in seiner Karriere: Kerem Aktürkoğlu (24) legt sich den Ball zum Elfmeter zurecht, läuft an – und schiebt den Ball dann mit der Seite für den in den Strafraum gestarteten Icardi rüber. Eigentlich der perfekte Elfmetertrick - bis zu diesem Zeitpunkt. Denn obwohl der gegnerische Tormann bereits in der falschen Ecke liegt, schießt Icardi neben das Tor. Und möchte daraufhin wohl am liebsten im Boden versinken. Regeltechnisch war alles in Ordnung, der Ball muss nur nach vorne gespielt werden.