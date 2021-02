Pause für Austria-Verteidiger Palmer-Brown nach Muskelfaserriss

Die Austria muss in den kommenden Wochen auf Verteidiger Erik Palmer-Brown verzichten. Der US-Amerikaner hatte schon am Wochenende beim Sieg gegen Altach gefehlt. Wie der Siebente der Bundesliga am Dienstag bekannt gab, laboriert er an einem leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel. Palmer-Brown werde zwei bis vier Wochen fehlen.

Christoph Schösswendter zog sich gleich zu Beginn der Partie gegen die Vorarlberger eine Handverletzung zu, spielte dann durch und erzielte beim 5:1 auch ein Tor. Wie die Austria nun bekannt gab, erlitt der Innenverteidiger einen Haarriss im Mittelhandknochen. Schösswendter könnte eventuell mit einer Schiene im nächsten Spiel gegen St. Pölten einlaufen.