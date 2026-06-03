Kurz vor der WM: ÖFB-Teamspieler gibt Wechsel bekannt

ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer ist kurz vor der Fußball-WM vom VfL Wolfsburg zur TSG Hoffenheim gewechselt. Das teilte der Österreicher-Club in der deutschen Bundesliga am Mittwoch mit. Der 25-jährige Mittelfeldspieler verließ den Bundesliga-Absteiger nach vier Jahren und unterschrieb beim Europa-League-Teilnehmer aus Sinsheim einen Fünfjahresvertrag bis zum Sommer 2031. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme für den WM-Teilnehmer etwa zehn Millionen Euro betragen.

Bei Hoffenheim, dem Tabellenfünften der abgelaufenen Saison, trifft Wimmer auf mehrere Landsleute, darunter Trainer Christian Ilzer, ÖFB-Kollege Alexander Prass, Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und Sportdirektor Paul Pajduch. Unter Ilzer hatte er bei der Wiener Austria einst den Sprung zu den Profis geschafft. "Ich freue mich sehr, nun in Hoffenheim wieder unter ihm arbeiten zu können. Besonders bedanken möchte ich mich zudem bei Andreas Schicker und Paul Pajduch für die vertrauensvollen Gespräche, die mich vollends überzeugt haben", sagte Wimmer.